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هكذا ردَّت الكويت على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز

هكذا ردَّت الكويت على تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن بلاده تنظر بقلق إلى التوتر المستمر بالمنطقة، بسبب تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال الجار الله، للصحفيين،: "ننظر بقلق إلى هذه التهديدات، ونتطلع دائماً إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر، وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكويتي على هامش الاحتفال بالذكرى الـ25 للشراكة بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة.

وكانت إيران قد هددت على لسان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، الأسبوع الماضي، بإغلاق مضيق هرمز في حال مُنعت من استخدامه.

وقال تنكسيري عقب ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف نظام الإعفاءات من العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني: إن "مضيق هرمز ممر بحري وفقاً للقوانين الدولية، ولن يستفيد منه أحد في حال مُنعنا من استخدامه".

وفي السياق، أكد الوزير الكويتي وجود اتصالات مع إيران بشأن مواطنَيه عدنان الخرافي وفهد العليان، وقال إنهما موجودان في منطقة بوشهر، وإنه يعتقد خضوعهما للمحاكمة، بسبب دخولهما المياه الإقليمية بالخطأ.

وقال: "إننا على قناعة بأنه سيُفرج عنهما بأسرع وقت، ونشكر السلطات الإيرانية على تجاوبها، وإبلاغ الكويت المستجدات حولهما أولاً بأول".

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