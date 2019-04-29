بلدية خانيونس: أصدرنا قراراً بمنع الاستراحات الشخصية على الشاطئ وأزلنا 50 منها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة علاء البطة: إن الموسم الحالي هو موسم الاصطياف الأول الآمن على شاطئ بحر خانيونس لهذا العام.وذكر البطة خلال برنامج لقاء مع مسئول، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة، أن البلدية أصدرت قرارا بمنع الاستراحات الشخصية الخاصة على الشاطئ، وأزالت 50 استراحة، وعدم دفع المواطنين أي رسوم والاصطياف بشكل مجاني.وأكد أن البلدية تقوم بتوفير إضاءة على مستوى الشاطئ، مشيراً إلى أن البلدية، توصلت لاتفاق مع شركة الكهرباء لتمديد خط دائم لمحطة الصرف الصحي، بحسب وكالة (الرأي الحكومية).وأوضح البطة أن بلدية خانيونس وضعت خطة استراتيجية أطلقتها العام الحالي، وهي تسير بخطى ثابتة، حيث تم إنجاز جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن البلدية عكفت على التطبيق الإلكتروني "مدينتي" للجوالات، يهدف لتسهيل المعاملات للمواطنين، وتقديم المعاملات دون الحضور لمقر البلدية لإنجاز معاملاتهم.وأشار إلى أن البلدية، عملت على مواءمة الشوارع وخاصة 8 شوارع في أحياء متعددة تهدف لمساعدة الجرحى والمعاقين من الوصول لاحتياجاتهم الطبيعية، لافتاً إلى أن البلدية ستشرع بزيادة عدد المساحات الخضراء، والحصول على الأشجار بشكل مجاني وتوزيعها عل المواطنين، وإقامة حدائق داخل حدود المحافظة.وأضاف البطة، أن البلدية ستشرع بافتتاح مكب للنفايات الصلبة في صوفا، موضحاً أنها استقبلت 1500 شكوى منذ بداية العام، واتبعت سياسية الباب المفتوح للتعامل مع المواطنين.ونوه إلى أن البلدية تواجه عقبات كبيرة، جراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 14 عاماً، وتهالك السيارات والآليات الخاصة بالبلدية، ونقص في الكوادر البشرية، وتوقف مساعدة البلديات من المشاريع الخارجية من خلال المؤسسات الداعمة، وعدم التزام المواطنين بدفع مستحقات البلدية، جراء ما يتلقونه من خدمات.وناشد البطة الحكومة بتقديم الدعم اللازم للبلدية، والمؤسسات الدولية، باستنئاف دعم برامج الخدمات التي تقدمها البلدية تكلفة النظافة الشهرية والنقل المباشر وغير المباشر، والوقود اللازم لتشغيل محطات الصرف الصحي وآبار المياه، وضخها لمنازل المواطنين.