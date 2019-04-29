القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل





ووفقاً لمعلومات ومتابعه حثيثه، تمكنت الشرطة من القبض عليهما في منطقة رافات جنوب غرب رام الله، خلال مهمه للشرطة لتنفيذ المذكرات القضائية.



وأضاف ارزيقات، أن عدداً من الأشخاص، حاولوا اعتراض القوة والاعتداء عليها، وتهريب الأشخاص وتم إرسال تعزيزات إضافية من الأجهزة الأمنيه للمنطقة، وإلقاء القبض على 6 أشخاص منهم، وضبطت بحوزة أحدهم مواد يشتبه أنها مخدرة.



وبيّن ارزيقات، أنه تم توقيف الاشخاص؛ لاستكمال الإجراءات، وإحالتهم للنيابة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الاثنين، على شقيقين بعد تمكنهما من النصب والاحتيال على عدد من المواطنين بمبلغ 5.5 مليون شيكل.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن أحد الشقيقين صادر بحقه 10 أوامر حبس، والثاني صادر بحقه 6 أوامر حبس.