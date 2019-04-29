شؤون فلسطينية

سنُحاسب الموقع.. الجهاد الإسلامي تنفي ما نشر حول عزل عضو بمكتبها السياسي

سنُحاسب الموقع.. الجهاد الإسلامي تنفي ما نشر حول عزل عضو بمكتبها السياسي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، بشكل مطلق، الخبر الذي أوردته إحدى الوكالات المحلية، الذي ادعى فصل عضو في المكتب السياسي. 

وأضافت الحركة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن": إن هذا الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، ويأتي في إطار محاولات مشبوهة للإساءة للحركة، والمساس بسمعتها في تساوق واضح مع الإعلام الصهيوني". 

وقالت الحركة: سنطلب من الصحيفة الاعتذار، وإلا سنحاسب إدارة المؤسسة وطنياً وقانونياً.


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