شؤون فلسطينية

المكتب المركزي للصيادلة يرفض إجراء انتخابات لهم بقطاع غزة

المكتب المركزي للصيادلة يرفض إجراء انتخابات لهم بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
رفض المكتب الحركي المركزي للصيادلة في المحافظات الجنوبية، القرار المنفرد، الذي اتخذته كتلة الصيدلي بإجراء انتخابات للصيادلة، وإغلاق باب الحوار بعد تعنتها ورفضها لجميع المبادرات؛ لفرض شروط مسبقة غير قانونية لا تليق بهذا الجسم النقابي والوطني المتميز.

وأكد المكتب الحركي، في بيان أصدره، اليوم الاثنين، أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني، (فتح) ليس لها أي علاقة بقائمة الشهيد ياسر عرفات، المشاركة فيما يسمى انتخابات نقابة الصيادلة في غزة.

وشدد على رفضه القاطع لكافة الإجراءات التي قامت بها كتلة الصيدلي التابعة لحماس، والعودة إلى طاولة الحوار لاتخاذ إجراءات قانونية جماعية للوصول إلى نقابة موحدة بين شطري الوطن بما ينص عليه القانون.

وطالب المكتب جميع الزميلات والزملاء في المكاتب الحركية والإطار التنظيمي الشرعي، وجميع الحريصين على العمل النقابي بعدم المشاركة في الانتخابات.

وختم البيان محذراً من "عدم اعترافنا بهذه الانتخابات، وما ينتج عنها، والتي نعتبرها انتهاكاً فاضحاً للقانون والعرف النقابي والمهني.

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