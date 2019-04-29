وزارة العمل وجامعة فلسطين ينظمان يوماً دراسياً بعنوان "نحو مستقبل عمل آمن وصحي"









خاص دنيا الوطننظمت وزارة العمل، وجامعة فلسطين اليوم الاثنين، يوماً دراسياً، حمل عنوان "نحو مستقبل عمل آمن وصحي"، في مدينة غزة.وأكد الدكتور نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين، ان اليوم الدراسي يهدف الى نشر الثقافة المجتمعية والوعي بأهمية السلامة الأمنية في كل المؤسسات الوطنية والجامعات والمؤسسات الحكومية؛ لتفادي مخلفات الاحتلال الاسرائيلي.بدورها، أكدت سماح الغزالي رئيس قسم الدراسات بالادارة العامة لتفتيش وحماية العمل، أن هذا اليوم يأتي في إطار احياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية والتي تحييه منظمة العمل الدولية لهذا العام.واشارت إلى أن يتم الحديث من خلال هذا اليوم الدراسي، عن تطوير العمل الاكاديمي للسلامة والصحة المهنية، ويأتي ضمن سلسلة فعاليات لوزارة العمل، كما سيتم عمل يوم دراسي للعمال.