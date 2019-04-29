داخلية غزة تخرج فوجاً جديداً من ضباط الأجهزة الأمنية

خاص دنيا الوطننظمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حفل تخرج لفوج جديد من الضباط، لعدد من الاجهزة الامنية من القطاع.جاء ذلك، بحضور مدير قوى الامن اللواء توفيق أبو نعيم، والنائب العام بغزة ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة الاسرى.