شاهد: أول ظهور للبغدادي منذ انهيار "الخلافة"





وقال البغداي في تسجيل مصور: "معركة الباغوز انتهت، ولكن معركتنا مع الأعداء مستمرة".





كما أكد زعيم تنظيم الدولة في تسجيل مصور مقتل عدد من قادة التنظيم، مشيراً إلى أن التنظيم نفذ 92 عملية حول العالم.





ودعا البغدادي أتباعه في مالي وبوركينا فاسو للثأر، وإلى "استهداف فرنسا؛ للثأر للمسلمين في الشام والعراق"، وقال: "إن معركتنا معركة استنزاف".

كما أعلن زعيم تنظيم الدولة مسؤوليته عن عملية الزلفي وسط السعودية، التي استهدفت مقراً أمنياً الأسبوع الماضي.



رام الله - دنيا الوطنبثت مؤسسة الفرقان، التابعة لتنظيم الدولة، اليوم الاثنين، مقطعاً مصوراً، يظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.وهذا الظهور للبغدادي هو الأول منذ تمكن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من القضاء على "دولة الخلافة" في آذار/ مارس الماضي، وسقوط منطقة الباغوز شمال شرق سوريا، التي أسسها عام 2014 بعد سيطرته على أراضٍ في العراق وسوريا، بحسب موقع (الخليج أون لاين).