دولي

الفيضانات تقتل أربعين شخصاً في اندونيسيا

الفيضانات تقتل أربعين شخصاً في اندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
أدت فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة إلى مقتل نحو أربعين شخصاً وفقدان أكثر من عشرة أشخاص في اندونيسيا، حسب ما أعلنت السلطات الاثنين.

وتكثر الانهيارات الطينية والفيضانات في أندونيسيا الواقعة في منطقة معرّضة للكوارث الطبيعية في جنوب شرق آسيا، خصوصاً خلال موسم الأمطار الذي يمتدّ من تشرين الأول/أكتوبر حتى نيسان/أبريل.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الاثنين أن 29 شخصاً لقوا حتفهم وما لا يقلّ عن 13 آخرين فُقدوا في إقليم بنجكولو في جزيرة سومطرة، بفعل الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أيام عدة.

وفي إقليم لامبونغ، أدى انهيار أرضي أيضاً إلى مقتل عائلة مؤلفة من ستة أشخاص. وفي جاكرتا، أسفرت الفيضانات عن مقتل شخصين على الأقل.

على خط مواز، تم إجلاء 12 ألف شخص من سكان إقليم بنجكولو وألفي شخص في جاكرتا. وألحقت أضرار بمبان وجسور وطرقات.

وتعتبر أندونسيا المشكلة من نحو 17 ألف جزيرة واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم لوقوعها على جانبي حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

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