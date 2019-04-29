شؤون فلسطينية

السفارة الفلسطينية بتركيا: نتابع ملابسات وفاة فلسطيني واستمرار توقيف آخر بالسجون التركية

السفارة الفلسطينية بتركيا: نتابع ملابسات وفاة فلسطيني واستمرار توقيف آخر بالسجون التركية
صورة لمبنى السفارة الفلسطينية بتركيا
رام الله - دنيا الوطن
قالت سفارة فلسطين لدى تركيا، إنها تتابع مع السلطات الرسمية، ملابسات وفاة مواطن فلسطيني واستمرار توقيف آخر في السجون التركية.

وأوضحت سفارة فلسطين لدى تركيا، أنه "في الثالث من شهر نيسان الجاري، اختطف المواطنان الفلسطينيان سامر شعبان، وزكي مبارك، في اسطنبول، وعلى الفور تم إعلام الجهات الرسمية الفلسطينية بذلك، وبناء عليه اصدر وزير الخارجية رياض المالكي تعليماته لسفارتنا بمتابعه الموضوع".

وأضافت السفارة: "على الفور راسلنا الجهات التركية الرسمية لمعرفة مصيرهما، وبعد عدة ايام تم ابلاغنا بأنهما موجودان قيد الاعتقال لدى الجهات الأمنية التركية بتهم تمس الامن القومي التركي وستجري محاكمتهما" وفق ما أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وأكدت السفارة في بيانها أنها تلقت يوم امس الأحد، بلاغا من الجهات الرسمية التركية، يفيد بإقدام المواطن زكي مبارك على الانتحار في السجن، وعلى الفور اوفدت موظفا من القنصلية العامة في اسطنبول لمركز الطب العدلي حيث يتواجد الجثمان، وتم التأكد من وفاته .

وأشارت السفارة إلى أن السلطات التركية قامت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، وأنها بانتظار الحصول على نتائج التشريح .

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