أبو هولي يتواصل مع دائرة العلاج لمساعدة شاب فقد بصره

وأكد المريض احمد طه ان دائره العلاج بالخارج قد تواصلت معه ،وأبلغته بالحضور يوم الاثنين المقبل للبدء في إجراء الفحوصات اللازمة والعمل على إجراء العملية في أسرع وقت.





وشكر أبو هولي رئيس دائرة شئون اللاجئين الاخوة في دائرة العلاج بالخارج في رام الله وغزة لاستجابتهم الفورية لمناشدة المريض والتواصل معه.



وكان المريض طه قد ناشد الرئيس محمود عباس وزيرة الصحة دكتوره مي كليلة و الدكتور أحمد أبو هولي و الدكتور زكريا اللوح للعمل على مساعدته للعلاج بالخارج من أجل إجراء عملية لعودة بصره الذي فقده بسبب اصابة تعرض لها أثناء العمل.



رام الله - دنيا الوطنتواصل د.أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع الاخوة في دائرة العلاج بالخارج سواء في غزة او رام الله من أجل العمل الفوري لعلاج الشاب المريض احمد حسن حسين طه من سكان المغازي الذي فقد بصره.وأبلغ مدير مكتب د. أبو هولي أسرة المريض موافقة الاخوة في دائرة العلاج بالخارج على علاجه وطلب من الأسرة الحضور لمكتب دائرة العلاج بالخارج يوم الإثنين لتكملة إجراءات التحويلة.وقدمت عائلة المريض طه شكرها لابو هولي على مساعدته واستجابته للمناشدة من أجل سرعة علاجه.