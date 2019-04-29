بوغدانوف: يجب إيجاد تسوية للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية

أكد ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق السياسي، خاصة في المحافل الدولية، وايجاد تسوية للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.





جاء ذلك خلال لقاء جمع عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الروسية موسكو، مع بوغدانوف، بحضور سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل.







وشدد بوغدانوف على موقف روسيا الداعم لنهج الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام، والمصالحة على أساس البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.





من جانبه، أطلع الأحمد، بوغدانوف على مجمل التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، ومواقف القيادة الفلسطينية من الممارسات الإسرائيلية التعسفية، سيما ما يتعلق بتوسيع النشاط الاستيطاني واستمرار تهويد القدس وسواها، ما من شأنه أن يهدد عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى جهود المصالحة، سبيلاً لتجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين .





في سياق ذي صلة، سلم الأحمد، رسالة من الرئيس محمود عباس، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حول آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتطرق الرئيس في رسالته إلى نظيره الروسي إلى "الإجراءات والسياسات الإسرائيلية، والمواقف الأميركية المنحازة لحكومة اليمين الإسرائيلية، والتداعيات المحتملة التي يمكن أن تعصف بالمنطقة، والموقف الفلسطيني تجاه مجمل المستجدات، سيما صفقة القرن، والتحركات الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة".



وأكد الرئيس في رسالته عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، والموقف الروسي الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة .

رام الله - دنيا الوطن