الحكومة: الدوام في رمضان من التاسعة إلى الثانية والاربعاء المقبل عطلة

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء، تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، ليصبح من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية من بعد الظهر.كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الرئيس محمود عباس، وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتبار يوم الأربعاء الموافق 01/05/2019 عطلة رسمية لمناسبة يوم العمال العالمي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).