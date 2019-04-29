أسراب كبيرة من الخنافس السوداء تغزو عدة مستوطنات ومدن إسرائيلية











رام الله - دنيا الوطنأفاد اعلام الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، أن أسرابا كبيرة من الخنافس السوداء، غزت عدة مستوطنات ومدن في جميع أنحاء إسرائيل.وقالت وزارة حماية البيئة الاسرائيلية: "رصدنا في الأيام الأخيرة، أسراباً كبيرة من الخنافس السوداء في العديد من المستوطنات والمدن في جميع أنحاء إسرائيل، يقدر طول الحشرة الواحدة فيها حوالي سنتيمتر ونصف"، بحسب ما ورد على موقع القناة 13 الاسرائيلية.وأكدت الوزارة، أن هذه الخنافس غير ضارة ولا تنقل الأمراض، وبالتالي ليس هناك حاجة للقضاء عليها بالمبيدات.