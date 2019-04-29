شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في القدس

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
هدمت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، منشآت سكنية وزراعية في بلدات جبل المكبر وصور باهر جنوب شرق القدس، وسلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة قوة عسكرية معززة اقتحمت عدة أحياء في جبل المكبر وصور باهر وسلوان، ونفذت حملة هدم وتجريف لمنشآت سكنية وزراعية بركسات وغرف زراعية، بحجة البناء دون ترخيص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال: "إن جرافات بلدية الاحتلال هدمت منشأة سكنية من "الصفيح" في المكبر تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 5 أفراد".

وأوضح المواطن عماد أبو شريفة من قرية جبل المكبر أن آليات الاحتلال هدمت له 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 مترا مربعا، وبركسا للسكن مساحته 140 مترا مربعا، ومخزنا مساحته 40 مترا مربعا.

وهدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام، للمواطن جمال شقيرات، وبركساً يستخدم كمخزن مساحته 40 مترا مربعا، و"كونتينر" مساحته 50 مترا مربعا للمواطن محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للمواطن فوزي مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة.

وأوضح أن آليات الاحتلال جرفت وهدمت أسوارا من الطوب والحديد للمواطن صلاح شقيرات، وخليل شقيرات.

كما هدمت جرافات الاحتلال "5 كرفانات" للمواطن عوني عثمان، وبركسا زراعيا للمواطن إسماعيل عبيدية.

وفي صور باهر هدم المواطن محمود عبد ربه شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص، كما هدمت البلدية بركسا للأغنام يعود لعائلة أبو كف.

كما هدمت الجرافات موقفا للمركبات في حي الثوري ببلدة سلوان يعود للمواطن كمال الشويكي لنفس الذريعة.

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