إقالة كبير سجّاني غوانتانامو

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، عن إقالة الأميرال جون رينج المسؤول عن سجن خليج غوانتانامو في كوبا؛ بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة.وذكرت القيادة الأمريكية في بيان مقتضب أمس الأحد، أن الأميرال رينج الذي يقود غوانتانامو منذ نيسان/أبريل 2018، أقيل من منصبه يوم السبت، دون تقديم تفاصيل عن السبب، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال المتحدث باسم القيادة المشرفة على غوانتانامو خوسيه رويز: "إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في نيسان/أبريل".وأشار إلى أن الجنرال جون هاسي النائب السابق لرئيس السجن سيكون قائما بأعمال رئيسه، وتابع: "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة للمحتجزين في غوانتانامو".