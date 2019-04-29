شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه أمر حبس بطولكرم

الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه أمر حبس بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قبضت قوة من مركز شرطة عتيل بشرطة طولكرم، اليوم الاثنين،  على شخص صادر بحقه أمر حبس بقيمة مليون ومائتين وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان وأربعون شيكل .

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة  العقيد لؤي ارزيقات بأنه و في إطار متابعة الشرطة للمذكرات القضائية والتي تشكل حقوقا لمواطنين آخرين تمكن مركز شرطة عتيل وخلال مهمة في بمنطقة الشعراوية، من القبض على ثمانية مطلوبين صادر بحقهم 17 مذكرة قضائية من بينهم شخص صادر بحقه امر حبس بقيمة تصل إلى 1.3 مليون شيكل.

وقال ارزيقات: "تم توقيف الاشخاص لحين احالتهم لجهات الاختصاص".

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