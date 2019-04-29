شاهد: غسل قبة الصخرة استعدادا لاستقبال شهر رمضان











رام الله - دنيا الوطننشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الاثنين، فيديو يوضح لحظة غسل قبة الصخرة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.وكان مركز الفلك الدولي، قد أعلن عن موعد أول أيام شهر رمضان 2019، فلكيًا، في غالبية الدول الإسلامية.وأكد مركز الفلك الدولي أنه من المتوقع أن يصادف يوم الاثنين 6 آيار/ مايو المقبل، أول أيام شهر رمضان المبارك.