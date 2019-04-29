هيئة الأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن عسقلان وتحطم مقتنيات الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأثنين، بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المسماة (اليمار)، اقتحمت عدة غرف في سجن عسقلان، وحطمت مقتنيات الأسرى وأخرجتهم إلى الساحة.وقالت الهيئة في تصريح لها: "إن التفتيش استمر لعدة ساعات دون أسباب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).