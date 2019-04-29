مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
لقي اليوم الاثنين، شاب مصرعه، بحادث سير وقع في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "إن الشرطة بدأت بعمليات بحث عن السائق الذي لاذ بالفرار، وباشرت التحقيق في ظروف الحادث"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
لقي اليوم الاثنين، شاب مصرعه، بحادث سير وقع في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "إن الشرطة بدأت بعمليات بحث عن السائق الذي لاذ بالفرار، وباشرت التحقيق في ظروف الحادث"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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