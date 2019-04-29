مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

رام الله - دنيا الوطنلقي اليوم الاثنين، شاب مصرعه، بحادث سير وقع في بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "إن الشرطة بدأت بعمليات بحث عن السائق الذي لاذ بالفرار، وباشرت التحقيق في ظروف الحادث"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).