شؤون فلسطينية

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة
محمد خليل الحلبى
رام الله - دنيا الوطن
وجه والد الأسير المهندس محمد خليل الحلبى مناشدة إلى التحالف الأوروبي  لمناصرة أسرى فلسطين بالنظر في موضوع ابنه الذي تحتجزه إسرائيل في سجونها دون محاكمة.

وقال في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة منها: "ولدي المهندس محمد خليل الحلبي يعمل مديراً لمؤسسة الرؤية  العالمية World vision  في قطاع غزة، وهي مؤسسة إنسانية وكان عمله فيها عملاً إنسانياً، كان يساعد العائلات الفقيرة دون تمييز في قطاع غزة".

وحدد والد الأسير الفئات التي كان يستهدفها ابنه بالمساعدة، وهي: "المرضى وخصوصاً السرطان، الدعم النفسي للأطفال بعد الحرب، مساعدة المزارعين المتضررين، مساعدة الصيادين".

وأضاف والده: "المشكلة أنه ذهب إلي القدس لاجتماع عادي مع مديري مؤسسته في القدس وذلك لجلب بعض المشاريع لقطاع غزة حيث أشتد الحصار علي غزة، وكان يسافر ويرجع  بشكل اعتيادي وفي 15/6/2016 وعند رجوعه تم اعتقاله علي حاجز أيرز وتم اتهامه بتهمٍ باطلة كان الهدف منها اغتيال المؤسسات الإنسانية، واعتبروا أن دعم المرضى إرهاباً، والدعم النفسي للأطفال إرهاباً، ودعم الصيادين إرهاباً".

وأكد والده في رسالته أنه بعد هذه الاتهامات قامت الحكومة الأسترالية بعمل تدقيق شامل علي مشروعاتها وعلي أحوالها و أوضحت وزارة الخارجية الأسترالية أنهم لم يروا أي خلل في التوزيع وكل شيء واضح وهذا ما نشر في صحيفة Guardian.

وقال أن مؤسسة الرؤيا العالمية ومن خلال التدقيق المستقل بلجان تدقيق خارجية مستقله بينت بطلان الادعاءات الإسرائيلية.

واستطرد: "لعلم سيادتكم بأن الإسرائيليين استغلوا ذلك في الأعلام والأن يريدون النزول عن الشجرة، حيث يطلبون منه أي اعتراف حتى لا تكون دولتهم كاذبة، وللعلم بأن القاضي في المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع قالوا له مع علمنا بأنك برئ الا أننا لا نستطيع تبرئتك لأن الموضوع أخد إعلام كبير ولا نستطيع أن نكذب الحكومة".

وكشف والد الحلبي أن المركز الخاص بمتابعة التعذيب في تل ابيب زاره في سجن نفحة وأصدر بياناً عن وحشية التعذيب الذي تعرض له في السجن لانتزاع اعترافات منه بالقوة لا ثبات ادعاءاتهم.

وقال: "ولعلم  سيادتكم بأنه عرض علي المحكمة حتي كتابة الرسالة لسيادتكم 114 مرة ينقل فيها في سيارة حديدية مكبلاً اليدين والأقدام و لمسافة طويله ولعدة أيام انتقاماً".

وطالب الحلبي التحالف الأوروبي بأن تتولي قضية نجله والاهتمام بها وابرازها دولياً للرد على "كذب الإسرائيليين، حيث أنه معيل أسرة مكونة من خمسة أطفال وزوجته ومحرومون رؤيته ومسجون بدون ذنب".

وناشد الحلبي التحالف الأوروبي أن يكون بيانهم مناشدة لإطلاق سراحه والدفاع عنه، وقال: "أنا على استعداد لأن أرسل لكم كل ما نشر عنه وعن براءته في صحف العالم والصحف المحلية".

وختم رسالته: "لعلم سيادتكم أن المهندس محمد الحلبي حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة وكانت شهادة الماجستير منحة من سيادة الرئيس الشهيد أبو عمار نظراً لتفوقه وتميزه".

للتواصل/ 

00970599609406

أخبار ذات صلة

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

&#34;دنيا الوطن&#34; يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

أبو هولي: اتفاقيات أوسلو وباريس والتنسيق الأمني والاعتراف بإسرائيل على طاولة المركزي

أبو هولي: اتفاقيات أوسلو وباريس والتنسيق الأمني والاعتراف بإسرائيل على طاولة المركزي

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

&#34;فتح بغزة&#34; تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

"فتح بغزة" تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

مجدلاني: حملة تحريض الاحتلال بمنع الرئيس من السفر مخطط أمريكي إسرائيلي

مجدلاني: حملة تحريض الاحتلال بمنع الرئيس من السفر مخطط أمريكي إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

&#34;دنيا الوطن&#34; يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

&#34;فتح بغزة&#34; تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

"فتح بغزة" تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

وزارة التعليم بغزة تعقد امتحان التوظيف للعام 2019

وزارة التعليم بغزة تعقد امتحان التوظيف للعام 2019

منوعات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة &#34;كيم كارداشيان&#34; للأهرامات

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة "كيم كارداشيان" للأهرامات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

عربي

وزير المالية الجزائري يمثل أمام القضاء

وزير المالية الجزائري يمثل أمام القضاء

وزير الخارجية القطري يُندد بـ &#34;النفاق السياسي&#34;

وزير الخارجية القطري يُندد بـ "النفاق السياسي"

شاهد: إصابات بطلقات نارية في احتجاجات بشرق الجزائر

شاهد: إصابات بطلقات نارية في احتجاجات بشرق الجزائر

أردوغان: تركيا ستُسخر إمكاناتها لمنع المؤامرة على ليبيا

أردوغان: تركيا ستُسخر إمكاناتها لمنع المؤامرة على ليبيا