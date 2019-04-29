والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

رام الله - دنيا الوطنوجه والد الأسير المهندس محمد خليل الحلبى مناشدة إلى التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين بالنظر في موضوع ابنه الذي تحتجزه إسرائيل في سجونها دون محاكمة.وقال في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة منها: "ولدي المهندس محمد خليل الحلبي يعمل مديراً لمؤسسة الرؤية العالمية World vision في قطاع غزة، وهي مؤسسة إنسانية وكان عمله فيها عملاً إنسانياً، كان يساعد العائلات الفقيرة دون تمييز في قطاع غزة".وحدد والد الأسير الفئات التي كان يستهدفها ابنه بالمساعدة، وهي: "المرضى وخصوصاً السرطان، الدعم النفسي للأطفال بعد الحرب، مساعدة المزارعين المتضررين، مساعدة الصيادين".وأضاف والده: "المشكلة أنه ذهب إلي القدس لاجتماع عادي مع مديري مؤسسته في القدس وذلك لجلب بعض المشاريع لقطاع غزة حيث أشتد الحصار علي غزة، وكان يسافر ويرجع بشكل اعتيادي وفي 15/6/2016 وعند رجوعه تم اعتقاله علي حاجز أيرز وتم اتهامه بتهمٍ باطلة كان الهدف منها اغتيال المؤسسات الإنسانية، واعتبروا أن دعم المرضى إرهاباً، والدعم النفسي للأطفال إرهاباً، ودعم الصيادين إرهاباً".وأكد والده في رسالته أنه بعد هذه الاتهامات قامت الحكومة الأسترالية بعمل تدقيق شامل علي مشروعاتها وعلي أحوالها و أوضحت وزارة الخارجية الأسترالية أنهم لم يروا أي خلل في التوزيع وكل شيء واضح وهذا ما نشر في صحيفة Guardian.وقال أن مؤسسة الرؤيا العالمية ومن خلال التدقيق المستقل بلجان تدقيق خارجية مستقله بينت بطلان الادعاءات الإسرائيلية.واستطرد: "لعلم سيادتكم بأن الإسرائيليين استغلوا ذلك في الأعلام والأن يريدون النزول عن الشجرة، حيث يطلبون منه أي اعتراف حتى لا تكون دولتهم كاذبة، وللعلم بأن القاضي في المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع قالوا له مع علمنا بأنك برئ الا أننا لا نستطيع تبرئتك لأن الموضوع أخد إعلام كبير ولا نستطيع أن نكذب الحكومة".وكشف والد الحلبي أن المركز الخاص بمتابعة التعذيب في تل ابيب زاره في سجن نفحة وأصدر بياناً عن وحشية التعذيب الذي تعرض له في السجن لانتزاع اعترافات منه بالقوة لا ثبات ادعاءاتهم.وقال: "ولعلم سيادتكم بأنه عرض علي المحكمة حتي كتابة الرسالة لسيادتكم 114 مرة ينقل فيها في سيارة حديدية مكبلاً اليدين والأقدام و لمسافة طويله ولعدة أيام انتقاماً".وطالب الحلبي التحالف الأوروبي بأن تتولي قضية نجله والاهتمام بها وابرازها دولياً للرد على "كذب الإسرائيليين، حيث أنه معيل أسرة مكونة من خمسة أطفال وزوجته ومحرومون رؤيته ومسجون بدون ذنب".وناشد الحلبي التحالف الأوروبي أن يكون بيانهم مناشدة لإطلاق سراحه والدفاع عنه، وقال: "أنا على استعداد لأن أرسل لكم كل ما نشر عنه وعن براءته في صحف العالم والصحف المحلية".وختم رسالته: "لعلم سيادتكم أن المهندس محمد الحلبي حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة وكانت شهادة الماجستير منحة من سيادة الرئيس الشهيد أبو عمار نظراً لتفوقه وتميزه".للتواصل/00970599609406