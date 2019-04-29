شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داوود واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م. ي. م) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلافاً لأحكام المادة (1/1) من القرار بقانون رقم (20 ) لسنة 2014 المعدلة للمادة (114) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال
الشاقة المؤقتة خمس سنوات.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة برئيس النيابة العامة، الأستاذ خليل سلامة.

أخبار ذات صلة

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

&#34;دنيا الوطن&#34; يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

أبو هولي: اتفاقيات أوسلو وباريس والتنسيق الأمني والاعتراف بإسرائيل على طاولة المركزي

أبو هولي: اتفاقيات أوسلو وباريس والتنسيق الأمني والاعتراف بإسرائيل على طاولة المركزي

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

&#34;فتح بغزة&#34; تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

"فتح بغزة" تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

مجدلاني: حملة تحريض الاحتلال بمنع الرئيس من السفر مخطط أمريكي إسرائيلي

مجدلاني: حملة تحريض الاحتلال بمنع الرئيس من السفر مخطط أمريكي إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

مصرع شاب بحادث دهس في بلدة حوارة بمدينة جنين

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

والد الاسير الحلبي يناشد للافرج عن إبنه المعتقل منذ سنوات دون محاكمة

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمُدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

&#34;دنيا الوطن&#34; يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

&#34;فتح بغزة&#34; تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

"فتح بغزة" تُوضح موقفها مما يجري في نقابة الصيادلة

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه

وزارة التعليم بغزة تعقد امتحان التوظيف للعام 2019

وزارة التعليم بغزة تعقد امتحان التوظيف للعام 2019

منوعات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة &#34;كيم كارداشيان&#34; للأهرامات

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة "كيم كارداشيان" للأهرامات

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و&#34;هفور الدنيا كلها&#34;

شيماء سيف: هوصل لجسد هيفاء وهبي و"هفور الدنيا كلها"

عربي

وزير المالية الجزائري يمثل أمام القضاء

وزير المالية الجزائري يمثل أمام القضاء

وزير الخارجية القطري يُندد بـ &#34;النفاق السياسي&#34;

وزير الخارجية القطري يُندد بـ "النفاق السياسي"

شاهد: إصابات بطلقات نارية في احتجاجات بشرق الجزائر

شاهد: إصابات بطلقات نارية في احتجاجات بشرق الجزائر

أردوغان: تركيا ستُسخر إمكاناتها لمنع المؤامرة على ليبيا

أردوغان: تركيا ستُسخر إمكاناتها لمنع المؤامرة على ليبيا