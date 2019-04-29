مخاوف دولية من مواجهة عسكرية بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن بلاده تتابع بـ"قلق" التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، في حين ظهرت مخاوف دولية من إمكانية اشتعال مواجهة عسكرية في المنطقة.ووفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، فقد دعا الجار الله إلى أن "يسود العقل والحكمة والسلام في المنطقة".وجاءت هذه التصريحات، تعليقاً على تهديد قوات الحرس الثوري الإيراني مؤخراً بإغلاق المضيق البحري الحيوي.وقال المسؤول الكويتي: ننظر بقلق لهذه التهديدات، ونتطلع دائماً إلى أن ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر، خصوصاً وأن نحو 40% من إمدادات النفط العالمية، تمر عبر مضيق هرمز.وكانت واشنطن، قد صعدت من ضغوطها على إيران، مستهدفة صادراتها النفطية.واستبعد وزير خارجية إيران، جواد ظريف، حدوث مواجهة عسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوتر مؤخراً بين البلدين.واتهم ظريف أشخاصاً مقربين من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاولة إثارة مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.