"دنيا الوطن" يستقبل وفداً من طلاب كلية الإعلام بجامعة القدس المفتوحة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل موقع "دنيا الوطن"، اليوم الاثنين، وفداً من طلاب كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة، بمدينة غزة.
وكان في استقبال الوفد كلٌ من: الصحفية أمنية أبو الخير، وآلاء النمر، المساعد الإداري.
بدورها، شرحت أبو الخير، للوفد، آلية عمل قسم التحرير في "دنيا الوطن"، موضحة لهم أساليب الكتابة وتحرير الأخبار، والنشر عبر المواقع الإخبارية، والكتابة لوسائل الإعلام الحديثة.
بعد ذلك، جال الوفد بين أقسام موقع "دنيا الوطن"، حيث تعرفوا على عمل التصوير والمونتاج، والاستوديو، وغرفة الكونترول.
استقبل موقع "دنيا الوطن"، اليوم الاثنين، وفداً من طلاب كلية الإعلام في جامعة القدس المفتوحة، بمدينة غزة.
وكان في استقبال الوفد كلٌ من: الصحفية أمنية أبو الخير، وآلاء النمر، المساعد الإداري.
بدورها، شرحت أبو الخير، للوفد، آلية عمل قسم التحرير في "دنيا الوطن"، موضحة لهم أساليب الكتابة وتحرير الأخبار، والنشر عبر المواقع الإخبارية، والكتابة لوسائل الإعلام الحديثة.
بعد ذلك، جال الوفد بين أقسام موقع "دنيا الوطن"، حيث تعرفوا على عمل التصوير والمونتاج، والاستوديو، وغرفة الكونترول.
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