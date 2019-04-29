فرنسا تُحبط هُجوماً مسلحاً استهدف قواتها الأمنية

وتندرج قوات الأمن بين الأهداف التي دعا مراراً تنظيم الدولة إلى استهدافها.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير: إن الشرطة "أحبطت عملاً مسلحاً، وهي تحتجز أربعة مشتبه بهم، مضيفاً: "لدينا ما يكفي من الأدلة التي تدفعنا للاعتقاد بأنه كان يجري التخطيط لهجوم كبير".وأكدت النيابة العامة في باريس، توقيف "عدة أشخاص" بشبهة التورط في خطة هجوم ضدّ قوات الأمن الفرنسية "في أجل قصير"، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية "عصابة أشرار إرهابية إجرامية"، وفق ما أورد (عربي 21).وبين المتهمين قاصر محكوم من قبل بالسجن ثلاثة أعوام، بينها عامان مع إيقاف التنفيذ والمراقبة، وذلك لمحاولته التوجه إلى سوريا.وكان القاصر وضع في مركز تعليمي في إطار عامَي المراقبة وفق النيابة العامة التي أكدت معلومات لعدّة وسائل إعلامية.وبدأت نيابة باريس بالتحقيق التمهيدي في الأول من شباط/ فبراير، وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الإدارة العامة للأمن الداخلي.وبرغم هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، فإن فرنسا لا تزال تحت تهديد مستمر، بعدما ضربتها منذ 2015 موجة هجمات مسلحة غير مسبوقة، أدت إلى مقتل 251 شخصاً.