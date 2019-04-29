قاسم سليماني: المحادثات مع واشنطن مستحيلة

رام الله - دنيا الوطنقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني: إن المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية مستحيلة، وفق ما أفادت وكالة (فارس).وأوضح سليماني، اليوم الاثنين، أن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، تحت الضغط الاقتصادي القسري.وأضاف: "أمريكا تريد إجبارنا على الدخول في حوار معها من خلال الضغط علينا اقتصادياً، إن أي مفاوضات بهذه الظروف تعتبر استسلاماً لأمريكا، وهو ما لن يحصل أبداً".ويذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في شهر أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.