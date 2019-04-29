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وزير المالية الجزائري يمثل أمام القضاء

وزير المالية الجزائري يمثل أمام القضاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يمثل وزير المالية الجزائري، والمحافظ السابق للبنك المركزي الجزائري، محمد لوكال الاثنين، أمام القضاء، ضمن تحقيقات بتهم فساد واستغلال النفوذ.

ويواجه الوزير تهماً تتعلق بتبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وعين لوكال في منصب وزير المالية، قبل نحو شهرين، وقبل ذلك شغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر.

ويعد لوكال من الشخصيات المالية والمصرفية البارزة في الجزائر، فقد شغل عدة مناصب، من بينها عضو مجلس إدارة عدد من البنوك، مثل البنك البريطاني العربي التجاري.

ووزير المالية، ليس الشخصية الوحيدة التي تمثل أمام القضاء، فقد مثل اليوم، أيضاً قائد جهازي الشرطة والحرس الجمهوري سابقاً عبد الغني هامل؛ للاستماع لأقواله بخصوص ممارسة أنشطة غير مشروعة، واستغلال النفوذ.

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