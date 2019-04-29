هيئة الأسرى تتقدم بطلب لمحكمة بتاح تكفا لتشريح جثمان الشهيد عمر يونس

رام الله - دنيا الوطنتقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بطلب لما تسمى "محكمة الصلح الإسرائيلية" في بتاح تكفا، من أجل تشريح جثمان الشهيد عمر عوني عبد الكريم يونس، بمشاركة طبيب فلسطيني، للوقوف على الأسباب التي أدت لاستشهاده.وبينت الهيئة، أن الطلب تضمن أيضاً فتح تحقيق في ظروف وملابسات الجريمة، التي تعرض لها الشاب يونس على يد جيش الاحتلال، مضيفة أنه من المتوقع، أن يتم تعيين جلسة خلال ساعات، للنظر في الطلب المقدم من قبل الهيئة.وكانت هيئة الأسرى، قد أعلنت قبل يومين عن استشهاد الشاب عمر يونس (20 عاماً) من بلدة سنيريا قضاء مدينة قلقيلية، داخل مستشفى (بلنسون) الإسرائيلي، متأثراً بجراح أُصيب بها برصاص جنود الاحتلال، قبل حوالي أسبوع بالقرب من حاجز زعترة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث جرى نقله بعد إطلاق النيران عليه للمستشفى، بوضع صحي حرج، وبقي تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير حتى استشهاده.