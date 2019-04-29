وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي بعد ترميمه



وفي نفس السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت، الدكتور طلال ناصر الدين، بالتعاون الكبير مع وزارة الصحة الفلسطينية، ودعمها لمصانع الأدوية المحلية، مؤكداً أن 60% من الأدوية، التي يستهلكها المواطنون الفلسطينيون هي أدوية محلية

الصنع، وهي نسبة تنافس على مستوى الإقليم، ودليل على ثقة المواطن بالأدوية المحلية.

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي، بعد ترميمه بدعم من شركة بيرزيت للأدوية، ورجلي الأعمال طلال ناصر الدين، وطارق النتشة، وبحضور محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، وممثلين عن اتحادأبناء رام الله في الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت وزيرة الصحة: إن رؤية الحكومة، تقوم على تعزيز صمود المواطن في أرضه ودعمه، والقطاع الصحي، هو أهم القطاعات التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية، من خلال تطوير خدماتنا وتقديمها للمواطنين بأمان، وبجودة عالية.وأشارت إلى أن القطاع الصحي، يحتاج إلى تظافر جميع الجهود لتنميته وتطويره، وافتتاح قسم الطوارئ اليوم، بعد إعادة ترميمه هو مثال على تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.وأضافت، أن المواطن الفلسطيني، يستحق الأفضل دائماً، وأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها قضينا، تتطلب من الجميع الوقوف صفاً لتجاوز هذه التحديات.من جهتها، أشادت غنام بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة لخدمة المواطنين، قائلة: إن مجمع فلسطين الطبي، ورغم الضغط الكبير الذي تشهده أقسامه، وخصوصاً قسم الطوارئ إلا أن طواقمه تضرب أروع الأمثلة في التفاني بالعمل والانتماء للوطن.وأشارت إلى أن المحافظة، ستقدم كل الدعم لمرافق الوزارة في رام الله والبيرة، وستسعى جنباً إلى جنب مع الوزارة لخدمة المواطنين، والتخفيف عن المرضى.