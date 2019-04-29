أبو النجا: فصائل المنظمة ليست شريكة مع حماس بهيئة مواجهة صفقة القرن

خاص دنيا الوطندعا محافظ غزة، والقيادي في حركة فتح، إبراهيم أبو النجا، حركة حماس، إلى تنفيذ ما قامت بالتوقيع عليه في العاصمة المصرية القاهرة، خلال اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017، نافيًا في الوقت ذاته، أن تكون فصائل منظمة التحرير، شريكة مع حركة حماس، فيما يتعلق بهيئة مواجهة (صفقة القرن).وقال أبو النجا لـ"دنيا الوطن: "يجب أن يتم تطبيق ما تم التوقيع عليه، وليس التوقيع على اتفاقيات جديدة، او عقد حوارات جديدة، مشيرًا إلى أنه لم يتبق كلام لم يُقلْ بخصوص المصالحة، والمطلوب هو التنفيذ.وأوضح، أن أي تشكيل لمواجهة (صفقة القرن)، بعيدًا عن منظمة التحرير، هو تهرب وخروج عن الشرعية الفلسطينية، ويمثل انقساماً جديداً، وهو فرصة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يريد ذلك، مضيفًا: دول كثيرة حاولت أن تجد بديلاً عن منظمة التحرير، وفشلت، لذا علينا الذهاب متوحدين لمواجهة (صفقة القرن).ونفى أن تكون فصائل منظمة التحرير، شريكة فيما يتعلق بهئية مواجهة (صفقة القرن)، التي أعلنت عنها حركة حماس، مؤخرًا، مشددًا على أن فصائل المنظمة مُلتزمة ومتمسكة بالشرعية الفلسطينية، ولم يخرج أي فصيل واحد عن الإجماع الوطني.