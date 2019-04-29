وزارة التعليم بغزة تعقد امتحان التوظيف للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، امتحان القدرات التحريرية لوظيفة معلم للعام 2019/2020.وتقدم للامتحان حوالي 40 ألف خريج تربية من مختلف التخصصات، وذلك في 101 لجنة على مستوى مديريات محافظات قطاع غزة، ومن المقرر أن تجرى عمليات التصحيح خلال الأيام المقبلة، والإعلان عن النتائج، ثم تنظيم مقابلات شخصية للناجحين في الامتحان التحريري.وتفقد جانباً من الامتحانات في لجنتي بشير الريس والكرمل بمدينة غزة، وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت، ومدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر، ومدير عام الشؤون الإدارية أ. رائد صالحية، ومدير تعليم غرب غزة د. عبد القادر أبو علي، والمستشار القانوني لديوان الموظفين أ. تمام نوفل، ونائب مدير عام التعيينات أ. محمد الزين.