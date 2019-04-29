أبو نعيم: لم نناقش ملف حماية الوزراء بغزة وسنوفر الحماية للجميع

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد قائد قوى الأمن في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، ستوفر الأمن والاستقرار والحماية لكل المواطنين، بما فيهم الوزراء بالحكومة الفلسطينية الجديدة.





وقال أبو نعيم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لم يتم مناقشة ملف حماية من يحملون وصف وزراء من غزة، حتى اللحظة، ولم يتم الحديث فيه بعد.







وأضاف أبو نعيم: "سنوفر الأمن والاستقرار والحماية لكل مواطن ولكل من حمل هذا الوصف، فهذا شأننا ووظيفتنا وعملنا".







وحول الأمن في قطاع غزة، أشار أبو نعيم، إلى أن الوضع الأمني في القطاع مستقر، رغم ما حدث في الفترة الأخيرة بمدينة رفح، متابعاً: "الحدث في سياق إشكالية بسيطة داخل المجتمع".





واستدرك: "ولكن بشكل عام هناك استقرار بالأمن، وحسب الأوضاع التي نعيشها، نستطيع القول: إن الأمن بدرجة مميزة، وهذا ما تؤكده الأجهزة الأمنية والمراقبون".