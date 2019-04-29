شؤون فلسطينية

وزير العمل: التدريب المهني يُسهم بالانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن التبعية الإسرائيلية

وزير العمل: التدريب المهني يُسهم بالانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن التبعية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العمل، د. نصري أبو جيش، على أهمية التركيز على قطاع التدريب المهني في المرحلة المقبلة، بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين من الشباب، وعزوف أبناء شعبنا عن التدريب المهني والنظرة السلبية تجاهه، مؤكداً على أهمية حملات التوعية والتوجيه والإرشاد المهني، لاسيما لطلبة الثانوية العامة، لإقناعهم بأهمية التدريب المهني، ودوره في المساهمة في خلق فرص عمل.

وأضاف أبو جيش، خلال لقاء حول التدريب المهني، أن واقع التدريب المهني تحسن في السنوات الأخيرة نسبياً، مشيراً إلى أهمية بناء كوادر بشرية مؤهلة في هذا المجال من أجل بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى أن الحكومة الـ 18 هي حكومة دعم وصمود المواطن، والتدريب المهني له دور مهم في رفد المجتمع الفلسطيني بجيل قادر على الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وهذا شعار حكومتنا الفلسطينية، بأننا لن نقبل التبعية الاقتصادية الإسرائيلية، لذلك سنعمل على إعداد هذه الكوادر القادرة على المنافسة، وعلى مساعدة الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حل مشكلة البطالة، من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الريادية والإنتاجية الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، باعتباره الذراع التنفيذي والمالي لوزارة العمل في دعم المشاريع الريادية.

وقال أبو جيش: أننا سنستمر في العمل الدؤوب على تطوير منظومة التدريب المهني بكافة مكوناتها، بما يضمن تحسين جودة المخرجات، وتوفير أيدٍ عاملة كفؤة حسب احتياجات سوق العمل.

من جهته، أكد نضال عايش مدير عام الإدارة العامة للتدريب المهني على أهمية تعزيز دور التدريب المهني في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويكون أداة فاعلة في تأهيل الشباب والشابات مهنياً، ما يسهم في خفض نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل لهم.

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