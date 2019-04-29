الفرا: التحضيرات متواصلة من أجل عقد اجتماع المانحين غدًا في بروكسل

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين في بروكسل عبد الرحيم الفرا: إن اجتماعاً تحضيرياً، سيعقد اليوم في العاصمة بروكسل، استعداداً لاجتماع مؤتمر المانحين الخاص بفلسطين غداً.وأضاف الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، إن التحضيرات متواصلة من أجل عقد اجتماع المانحين غداً في بروكسل برئاسة وزيرة خارجية النرويج، اين ماري اريكسين سورايدي، ومفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مشيراً الى بدء توافد المشاركين من كافة الدول الأوروبية لهذا الاجتماع.وأشار الفرا إلى أن أجتماعا آخر سيعقد غداً صباحاً في مقر المفوضية الأوروبية على هامش مؤتمر المانحين، بدعوة من المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط؛ لبحث وضع المياه في فلسطين.وأوضح الفرا أن عدة مؤسسات دولية، بما فيها البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، والاستثمار الأوروبي، إضافة إلى سلطة المياه الفلسطينية، ممثلة برئيسها مازن غنيم، ستحضر الاجتماع للنظر في وضع المياه بصفة عامة بفلسطين؛ وللمضي قدماً في مشروع تحلية المياه في قطاع غزة.وحول مؤتمر الأسرى الذي عقد على مدار يومين في بروكسل بحضور أعضاء ونواب في البرلمان الأوروبي، وشخصيات قانونية وأكاديمية، أكد الفرا أن المؤتمر تناول كافة القضايا المتعلقة بالأسرى، وفقاً لقواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة بالخصوص لحماية حقوقهم.وقال الفرا: إن المؤتمر خرج بتوصيات مهمة: أبرزها بعث رسائل إلى كافة البرلمانات الأوروبية لمطالبتهم بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى، واحترام حقوقهم، وضمان التحقيق معهم، وفق القوانين الدولية، وقواعد القانون الدولي.وشدد الفرا على ضرورة المتابعة والاستمرار مع الأوروبيين للضغط على إسرائيل؛ للتوقف فوراً عن انتهاك حقوق الأسرى.