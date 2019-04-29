مُطالبات بتفعيل المقاومة الشعبية وتوسيعها لتشمل كافة المحافظات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنطالب المنسق الإعلامي للجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب أبو رحمة، بتفعيل المقاومة الشعبية وتوسيعها؛ لتشمل كافة محافظات الوطن؛ للرد على اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.وقال أبو رحمة: إن الموقع الجغرافي للتلال والجبال المطلة على الساحل الفلسطيني، يجعلها في مرمى أهداف الاحتلال الاستيطانية، داعياً الأهالي، وفصائل العمل الوطني إلى توحيد الجهود للرد على مطامع الاحتلال ومستوطنيه.وكان ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض في اعتداءات للمستوطنين بالأمس، أثناء تواجدهم في جبل الريسان في رأس كركر غرب مدينة رام الله.