بتسيلم: ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس لـ 56%

رام الله - دنيا الوطنكشف مدير البحث الميداني في مؤسسة (بتسيلم) الحقوقية، كريم جبران عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس إلى 56%، مشيراً إلى أنه تم هدم خمسة عشر منزلاً وثلاث منشآت تجارية، منذ بداية العام الجاري، جزء كبير منها هدم ذاتي بالقوة.وقال جبران لإذاعة (صوت فلسطين): إن سلطات الاحتلال، أعلنت عن مساحات واسعة جداً في القدس، بعد احتلالها أراضٍ غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة، وصادقت على البناء القائم فقط، دون أن تسمح ببناء جديد أو تعطِ تراخيص بناء جديدة.وأضاف جبران، أنه تم بناء أكثر من 13 مستوطنة داخل القدس منذ عام 67 حتى يومنا هذا، بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد.