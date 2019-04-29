الصالحي: اللجنة التنفيذية تعقد عدة اجتماعات تحضيرًا لاجتماع المركزي

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي، عن عقد سلسة من

الاجتماعات على مستوى اللجنة التنفيذية، وأخرى تشاورية للجان المنبثقة عنها،

بشأن الحراك الدولي، وفي إطار التحضيرات الداخلية قبل اجتماع المركزي المقبل، و

المقرر بعد العيد.



وفيما يتعلق بمواجهة (صفقة القرن)، أكد الصالحي في حديث إذاعي، أ

ن مواجهة الصفقة يكون عبر تعزيز منظمة

التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لأن أحد أهدافها هو البناء على حالة

الانقسام، والتعامل مع شعبنا ككيانات مشتتة، وليس كوحدة واحدة، أو أنه يملك

حق تقرير المصير، وأن هناك من يمثله بشكل موحد.



وأردف الصالحي، أن أي حديث من قبل حماس عن تشكيل هيئات أو لجان أخرى، سيقود إ

لى إضعاف موقف الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أنه تم إبلاغ حماس بذلك بشكل واضح، خلال

اجتماع الفصائل، بأن الطريق الوحيد لمواجهة (صفقة القرن) هو بإنهاء الانقسام،

وتحقيق الوحدة.

رام الله - دنيا الوطن