وزارة الصحة: الساعات المُقبلة سنُوقع اتفاقية لتحويل المرضى إلى الأردن

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الصحة، الدكتورأسعد رملاوي، أن الوزارة، ستوقع اتفاقية التحويلات الطبية مع الأردن خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أنه سيتم إرسال المرضى فور توقيع تلك الاتفاقية.وأضاف رملاوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن الوزارة أرسلت وفدين إلى الأردن ومصر منذ عشرة أيام؛ لبحث ملف التحويلات الطبية، مؤكداً على تغلب الوزارة على مشكلة إقامة مرافقي الأطفال المرضى.وكانت وزارة الصحة، قد أوقفت التحويلات الطبية للمشافي الإسرائيلية الشهر الماضي، تطبيقاً لقرارات المجلسين المركزي والوطني، بالانفكاك عن الاحتلال تدريجيًا.