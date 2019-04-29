بتكليف من الرئيس: رئيس الوزراء يتوجه إلى بروكسل للمشاركة باجتماع المانحين

رام الله - دنيا الوطنبتكليف من الرئيس محمود عباس، يتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من جلسة الحكومة إلى بروكسل؛ للمشاركة في اجتماع المانحين المقرر غداً.وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الاثنين، إن مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع المانحين، فرصة مهمة لحث الدول المانحة على اتخاذ إجراءات ردع مناسبة، بحق سلطات الاحتلال؛ لقرصنتها عائدات الضرائب .وأوضح، أنه تمت إعادة أموال المنتقصة للمرة الثالثة مرفقة برسالة رسمية لوزارة مالية الاحتلال، مفادها أن المالية الفلسطينية على استعداد لاستقبال هذه الأموال شريطة أن تكون كاملة غير منقوصة.من جهته، قال سفير فلسطين في بروكسل عبد الرحيم الفرا: إن اجتماعاً تحضيرياً سيعقد، ظهر اليوم ، في العاصمة بروكسل استعداداً لاجتماع مؤتمر المانحين الخاص بفلسطين غداً.وأضاف الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن التحضيرات متواصلة من أجل عقد اجتماع المانحين غداً في بروكسل برئاسة وزيرة خارجية النرويج، اين ماري اريكسين سورايدي، ومفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مشيراً إلى بدء توافد المشاركين من كافة الدول الأوربية لهذا الاجتماع.وأشار إلى أن اجتماعاً آخر، سيُعقد غداً صباحاً في مقر المفوضية الأوروبية على هامش مؤتمر المانحين، بدعوة من المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط؛ لبحث وضع المياه في فلسطين.وأوضح الفرا، أن عدة مؤسسات دولية، بما فيها البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، والاستثمار الأوروبي، إضافة إلى سلطة المياه الفلسطينية ممثلة برئيسها مازن غنيم، ستحضر الاجتماع للنظر في وضع المياه بصفة عامة بفلسطين، وللمضي قدماً في مشروع تحلية المياه في قطاع غزة.