0404: فلسطينيان يُطلقان النار على جنود إسرائيلين قرب جنين

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر إسرائيلية، أن فلسطينيين، قاموا بإطلاق النار على جنود إسرائيلين في تل دوتان قرب جنين.وقال موقع (0404): إن أحد المنفذين انسحب بسلاحه من المكان والثاني، أصيب في ظهره.وزعمت القناة (13)، أن فلسطينيين فتحا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، التي كانت تحرس دورية تل دوتان في شمال الضفة- انسحب أحد المنفذين بالسلاح، واعتقلت قوات الجيش الآخر الذي أصيب في ظهره.يتبع..