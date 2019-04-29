0404: فلسطينيان يُطلقان النار على جنود إسرائيلين قرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر إسرائيلية، أن فلسطينيين، قاموا بإطلاق النار على جنود إسرائيلين في تل دوتان قرب جنين.
وقال موقع (0404): إن أحد المنفذين انسحب بسلاحه من المكان والثاني، أصيب في ظهره.
وزعمت القناة (13)، أن فلسطينيين فتحا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، التي كانت تحرس دورية تل دوتان في شمال الضفة- انسحب أحد المنفذين بالسلاح، واعتقلت قوات الجيش الآخر الذي أصيب في ظهره.
يتبع..
أكدت مصادر إسرائيلية، أن فلسطينيين، قاموا بإطلاق النار على جنود إسرائيلين في تل دوتان قرب جنين.
وقال موقع (0404): إن أحد المنفذين انسحب بسلاحه من المكان والثاني، أصيب في ظهره.
وزعمت القناة (13)، أن فلسطينيين فتحا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، التي كانت تحرس دورية تل دوتان في شمال الضفة- انسحب أحد المنفذين بالسلاح، واعتقلت قوات الجيش الآخر الذي أصيب في ظهره.
يتبع..
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