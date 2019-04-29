سلطة النقد تختتم برنامجاً تدريبياً لطلبة الجامعات والكليات بغزة





أشار د. عماد الأعرج، مستشار المحافظ لشؤون العمليات النقدية ورئيس اللجنة الفنية للعمل مع الجامعات بغزة إلى أن سلطة النقد ستستمر بعقد البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية في كافة الجامعات والكليات.



وكانت سلطة النقد، نفذت العديد من البرامج التدريبية والمحاضرات التدريبية منذ عدة سنوات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تجاه كافة شرائح المجتمع.



رام الله - دنيا الوطناختتمت سلطة النقد الفلسطينية، في مقرها بمدينة غزة، البرنامج التدريبي لطلبة الجامعات والكليات، والتي عقد بمشاركة خمسة وثلاثين طالباً وطالبة من تخصصات "العلوم المالية والمصرفية والمحاسبة والإحصاء وإدارة الأعمال"، من جامعة الأزهر، والجامعة الإسلامية، وجامعة غزة، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وجامعة الأقصى.من جانبه، أشاد محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، باستمرار هذه البرامج التدريبية، وعلاقتها بتطبيق الشمول المالي على مستوى الوطن، والتي تستهدف كافة فئات المجتمع بما فيها شريحة طلاب الجامعات والمعاهد والكليات الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية ذلك في تهيئة الطلاب وتثقيفهم في الأمور المالية والمصرفية والتعرف على المنتجات المصرفية التي يقدمها الجهاز المصرفي الفلسطيني.وتضمن البرنامج العديد من المحاور، شملت التعرف على سلطة النقد، وطبيعة عمل العلاقات العامة في سلطة النقد، وآليات عمل غرفة المقاصة، وآليات الرقابة على الجهاز المصرفي الفلسطيني، والتعرف على ماهية الاستقرار المالي والنقدي، ومفهوم الشمول المالي في فلسطين والهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بالشراكة مع هيئة سوق رأس المال، والجوانب القانونية للعمليات المصرفية، والتعرف على الأنظمة الائتمانية التي تطبقها سلطة النقد، وأهم أعمال دائرة الموارد البشرية، وشرح عن مؤسسة ضمان الودائع في فلسطين، وجولة للطلبة على دوائر وأقسام سلطة النقد، وقدم البرنامج عدداً من موظفي وموظفات سلطة النقد كل في مجال تخصصه.