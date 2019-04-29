بنك الإسكان يُشارك في يوم التوظيف بجامعة النجاح الوطنية

رام الله - دنيا الوطنضمن رؤيته الاستراتيجية، شارك بنك الإسكان- فروع فلسطين في يوم التوظيف، الذي عقدته جامعة النجاح الوطنية، والتي دعت فيه طلبتها الخريجين للمشاركة فيه بغاية تقديم أنفسهم وسيرهم الذاتية للمؤسسات والهيئات المحلية المشاركة.وقد جاءت هذه المشاركة من باب دعم نشاطات مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة التعليمية، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل للخريجين الجدد، وتأكيداً على أن المشاركة في هذا اليوم تعتبر فرصة مهمة في التواصل مع الخريجين الجدد بهدف استقطاب الكفاءات المناسبة، والتي تلبي احتياجات البنك من الكوادر البشرية.ومن جانبه، أشاد السيد فواز نابلسي، مدير فرع رفيديا بالإقبال الكبير من قبل الخريجين على جناح البنك، والذين عملوا على تقديم سيرهم الذاتية وتعبئة طلبات التوظيف، بحيث سيتم دراسة كافة الطلبات من قبل الموارد البشرية لدى البنك، والتي ستعمل بدورها على فرز الكفاءات من المتقدمين، والتواصل معهم حال توفر شواغر تناسب، تخصص كل طالب أو طالبة.ويذكر، أن هذه المشاركة مكنت الطلاب الخريجين من التعرف على منتجات وبرامج البنك المختلفة، وفتحت لهم الأبواب للتعرف على فرص عمل جديدة.