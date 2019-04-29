وزارتا الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة تبحثان دمج المرأة في العملية الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة شؤونالمرأة، آمال حمد، اليوم الأحد، سبل تعزيز دور المرأة في العملية الاقتصادية، وخلق فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.واتفقا خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، على تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية الناظمة للاقتصاد الوطني والممكنة لعمل ونشاط المرأة في النشاط الاقتصادي، ودعم مشاريع المرأة الإنتاجية والترويج للمنتجات والأعمال النسوية من خلال المعارض المحلية والدولية.وأشارا إلى أهمية تعزيز وتكريس الشراكة بين الوزارتين في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات، ووضع التدخلات اللازمة لتحسين واقع المرأة اقتصادياً علاوة على المشاركة الفاعلة في استعدادات وزارة الاقتصاد في ضبط وتنظيم السوق الداخلي خلال شهر رمضان المبارك.