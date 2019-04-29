الرئيس عباس: راتب شهر أبريل سيصرف بنسبة 60% وقلنا لحماس لن نقبل بمليشيات مسلحة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن راتب شهر نيسان/ أبريل سيصرف بنسبة 60%، بسبب الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، جراء اقتصاص إسرائيل لأموال المقاصة.وقال الرئيس عباس، خلال ترؤسه لجلسة الحكومة الفلسطينية: نؤكد مجدداً لن نستلم الأموال منقوصة شيكل واحد من الجانب الإسرائيلي، مضيفًا: "إسرائيل فتحت قنوات اتصال معنا من أجل مناقشة مسألة أموال المقاصة".وأوضح الرئيس عباس، أن إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من الأموال الفلسطينية، ولكن لن يتم القبول بذلك، متابعًا: أبرز الصعوبات التي تواجه الحكومة هي الأزمة المالية التي ابتدعتها حكومة نتنياهو.وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة المالية قررنا التوجه لدول العالم ووضعهم في صورة الوضع.ودعا الرئيس عباس، حركة حماس، للتوجه إلى المصالحة الفلسطينية، مبينًا أنه مستعد لتطبيق اتفاق 2017 من الألف إلى الياء، وأضاف "نؤكد على ضرورة التنفيذ العملي لاتفاق المصالحة، الذي عقد بالقاهرة في 12 تشرين/ أكتوبر 2017 وغير ذلك فنحن في حلٍ منه".وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة الفلسطينية، بالعمل، بكافة مناطقها، مضيفًا: "قلنا لحماس إننا نريد سلاحاً وسلطة شرعية واحدة في الضفة والقطاع، ولن نقبل بوجود ميلشيات مسلحة، فنحن لم نستخدم السلاح في الخلافات التنظيمية".وأوضح، أن السلطة الفلسطينية، طلبت من الدول العربية، توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار، ولا نزال بانتظار الرد على الطلب حتى اللحظة.