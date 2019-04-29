مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن فتح باب الترشيح لــ "جائزة ياسر عرفات للإنجاز" للعام 2019، ليبدأ استقبال ملفات الترشيح للجائزة في 1 أيار/ مايو 2019، ويكون آخر موعد لاستلام الملفات هو 30 تموز/ يوليو 2019.وأوضحت المؤسسة في بيان، صدر عنها اليوم الاثنين، أنها تمنح الجائزة سنوياً لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل، تقديراً لما أنجزه في مجالات العمل الوطني، أو الثقافي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو العلمي/ الأكاديمي.وأشارت إلى أن الجائزة تشمل براءة مطبوعة ومجسماً رمزياً معتمداً، ومبلغ 25 ألف دولار أميركي، وتمنح في الحفل السنوي الذي تنظمه المؤسسة في ذكرى استشهاد الرئيس المؤسس ياسر عرفات بقصر رام الله الثقافي.ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الاطلاع على الصفحة الإلكترونية للمؤسسة (www.yaf.ps).