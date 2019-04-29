شؤون فلسطينية

الأسرى: خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

الأسرى: خمسة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن خمسة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإدارى، أقدمهم الأسير حسام الرزة، من محافظة نابلس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (40) يوماً.

وبينت الوزارة، أن سلطات الاحتلال تتعمد فرض سلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين، تتمثل بعزلهم وعمليات النقل المتكررة لهم بين السجون، إضافة إلى ما يقوم به السجانون من اعتداءات وتنكيل بهم، لإرهاقهم وكسر إرادتهم،
وثنيهم عن الاستمرار بمعركة الأمعاء الخاوية.

وأشارت الى إن المجتمع الدولي، يتحمل جزءاً كبيراً من معاناة أسرانا المضربين بصمته وسكوته، عما يجرى لهم داخل السجون، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة أن لا تكيل بمكيالين، وأن تفضح سياسة الكيان الصهيوني، فالأسرى لا يطلبون سوى الحرية.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، في ظل استمرار إدارة سجون الاحتلال بعمليات التصعيد والانتهاكات بحقهم، محملة إياها كامل المسؤولية عن حياتهم.

يذكر، أن الأسرى الخمسة المضربين عن الطعام هم.

الأسير حسام الرزة (61 عاماً) من محافظة نابلس، مضرب عن الطعام منذ 19 آذار/ مارس 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عاماً، منهم (11)
عاماً ضد اعتقاله الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل، وهو بدر الرزة.

الأسير محمد طبنجة (38 عاماً) من محافظة نابلس، مضرب عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار/ مارس 2019، وهو معتقل منذ 28 حزيران/ يونيو 2018، ويقبع في زنازين معتقل (النقب الصحراوي)، وهو متزوج وأب لطفلين.

الأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة، مضرب عن الطعام منذ 26 آذار/ مارس 2019، ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2018، ويقبع في زنازين معتقل (النقب الصحراوي).

الأسير حسن العويوي (35 عاماً) من محافظة الخليل مضرب عن الطعام الثاني منذ نيسان/ أبريل 2019، وهو معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال، ويقبع بزنازين معتقل (النقب الصحراوي).

الأسير عودة الحروب (32 عاماً) من مدينة دورا، مضرب عن الطعام منذ الثاني من نيسان/ أبريل 2019، وهو معتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 ويقبع في زنازين معتقل (النقب الصحراوي) وهو أب لعشرة أطفال.

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