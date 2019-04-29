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شؤون فلسطينية

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة

صحفية إسرائيلية: صفقة القرن تشمل خطة لإسقاط حماس بغزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كتبت الصحفية الإسرائيلية، هوديا كريش حزوني، الكاتبة بموقع (ميكور ريشون) الإسرائيلي، أنها تتوقع أن تشمل خطة التسوية الأمريكية، المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، خطة للإطاحة بحكم حماس بغزة.

وتوقعت الصحفية حزوني، في مقال لها، نشرته صباح اليوم الاثنين، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بمساعدة السلطة الفلسطينية، لإعادة سيطرتها على قطاع غزة.

وقالت الصحفية الإسرائيلية، إن توقعاتها هذه جاءت بناء على التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، (جيسون جرانبلات)، الذي هاجم خلالها حركة حماس، وطالب العالم بتحميلها مسؤولية الأوضاع بغزة.

وأضافت الصحفية حزوني، أن جرانبلات نشر مؤخراً، مقالاً على متن صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية، هاجم فيه حركة حماس، وخاطب الدول المهتمة بغزة قائلاً: "إذا كنتم مهتمين بغزة وأوضاعها، فوجهوا الاتهام لحماس، المسؤولة عن سوء الأوضاع الاقتصادية هناك".

وأشارت الصحفية الإسرائيلية، إلى أن صهر ومستشار الرئيس ترامب، جيرارد كوشنير، صرح مسبقاً، أن صفقة القرن جاهزة، وتم تأجيلها بسبب الانتخابات الإسرائيلية، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء شهر رمضان.

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