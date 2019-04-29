حرائق (مشاطب) المركبات تدق ناقوس الخطر مع بداية كل فصل صيف

رام الله - دنيا الوطنقال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الاثنين: إن حرائق مشاطب المركبات، تتزايد في كل عام، وخصوصاً مع دخول فصل الصيف؛ إذ تعتبر هذه الحرائق ثاني أكبر المشاكل التي تواجه طواقم الدفاع المدني، بعد حرائق الأعشاب والأشجار؛ إذ تستنزف جهداً ووقتاً وآليات الدفاع المدني بشكل كبير، مع العلم أنه يمكن تفاديها والحد منها؛ إذا ما اتبع أصحاب هذه المنشآت إجراءات الوقاية والسلامة العامة في مثل هذه الأماكن.وأضاف: خلال العام الماضي تعاملت طواقم الدفاع المدني مع أكثرمن 120 حريق مشطب للمركبات، وهذا النوع من الحرائق يشكل خطورة كبيرة، إذ تكون هذه االمشاطب قريبة من منازل المواطنين أو المحاصيل الزراعية، وهنا يتفاقم جهد طواقم الإطفاء وغالباً ما يتم الإسناد من محافظات أخرى، حتى لا تمتد النيران إلى المحاصيل الزراعية أو المنازل المجاورة.وذكر، أن هذه المشاطب غالبيتها لا تحمل ترخيصاً وغير قانونية، ولهذا السبب تفتقر للحد الأدنى من إجراءات الوقاية والسلامة فيها، وتشكل خطراً على من يعملون بها، وعلى منازل وممتلكات المواطنين، وهنا ندعو الإخوة المواطنين لضرورة التبليغ عن هذه المشاطب للمجالس والبلديات المحلية؛ لتصويب أوضاعها والحد من المخاطر الناتجة عنها.وطالب الدفاع المدني، أصحاب مشاطب المركبات، بضرورة اتباع الطرق الصحيحة والسليمة، بالعمل في هذه الأماكن للحد من انتشار حرائق المشاطب بما يلي:1- عدم قص هياكل المركبات خلال وقت الذروة، والتي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة، مما يؤدي لوقوع حريق.2- إبعاد هذه المشاطب عن منازل المواطنين والمحاصيل الزراعية.3- ضرورة ترتيب المركبات وخلق مسافة كافية بينها حتى لا تنتشر النيران بشكل سريع.4- يجب تنظيف المشاطب من الأعشاب والمواد القابلة للاشتعال.5- إزالة الأعشاب حول المشاطب حتى لا تمتد النيران للأراضي الزراعية المجاورة أو المنازل.