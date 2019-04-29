اختبار صافرات الإنذار في جبل عين كارم بالقدس

رام الله - دنيا الوطنتجري الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اختباراً على صافرات الإنذار في جبل عين كارم غرب القدس.وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن اختبار صافرات الإنذار، يأتي كجزء من اختبار صوت الصافرات في القاعة التذكارية المقامة على الجبل للاحتفالات.وأوضحت، أنه إذا تم سماع صافرات الإنذار، فيعني أنها نشطة في تلك المنطقة.