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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر آذار

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض في أسعار المنتج خلال شهر آذار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال الإحصاء الفلسطيني: إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 0.87% خلال شهر آذار 2019 مقارنة مع شهر شباط 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.25 خلال شهر آذار 2019 مقارنة ب 101.13 خلال شهر شباط 2019.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.96%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 100.14 خلال شهر آذار 2019 مقارنة ب 101.11 خلال شهر شباط 2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.13%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 101.16 خلال شهر آذار 2019 مقارنة بـ 101.29 خلال شهر شباط  2019 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 1.84%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 4.29%، متأثرةً بانخفاض أسعار السلع ضمن زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 4.76%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.27%، متأثرةً بانخفاض أسعار زراعة الحمضيات بمقدار 6.59%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 0.90%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.40%، متأثرةً بارتفاع أسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 3.78%. 

وحسب الإحصاء، سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.13%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.54%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بمقدار 7.91%، وأسعار السلع ضمن صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 3.84%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.19%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 0.86%، وأسعار صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في مكان آخر بمقدار 0.72%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.64%، وأسعار صنع أصناف من الخرسانة والاسمنت والجبس بمقدار 0.47%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة المنسوجات بنسبة 2.75%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.64%، وأسعار صناعة المجوهرات والأصناف المتصلة بنسبة 1.39%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.05%.

وشهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

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